Елена Малышева раскрыла свой ночной лайфхак для сохранения лица

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась своим личным ритуалом для сна, который позволяет ей сохранить кожу лица подтянутой. По её словам, он также помогает ей лучше отдыхать и поддерживать форму.

«Лайфхак от меня. Я, когда ложусь спать, у меня есть целый ритуал. У меня есть вот такая вот маска для нижней части лица, чтобы подтянуть овал лица», — поделилась теледоктор в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале и надела специальную маску на подбородок.

Но это не всё – телеведущая использует маску для сна на глаза и ортопедическую подушку для шеи. Свои рекомендации она назвала идеальными для качественного сна.

Ранее Life.ru сообщал, что интерес к литературе о сне распределился по поколениям крайне неравномерно. Аналитики подвели итоги продаж ко Всемирному дню сна, который в 2026 году отмечали 13 марта. Выяснилось, что основными покупателями книг по сомнологии стали миллениалы в возрасте 31–40 лет. Они активно скупают издания, пытаясь наладить ночной отдых. В то же время поколения зумеров и альфа проблем со сном почти не знают: на них приходится лишь 9% продаж такой литературы.