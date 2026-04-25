Компания Илона Маска официально запустила мессенджер XChat

Социальная сеть X (бывший Twitter) запустила собственный мессенджер под названием XChat. О характеристиках нового сервиса сообщается на сайте компании и в её официальных аккаунтах.

Приложение доступно для пользователей iOS. Регистрация в нём возможна через существующий аккаунт в социальной сети X, без использования номера телефона.

Разработчики заявили о применении в мессенджере сквозного шифрования. Также среди анонсированных функций значатся аудио- и видеозвонки, возможность отправки файлов и создание групповых чатов. Отдельно отмечается функция блокировки создания скриншотов внутри приложения.

«XChat предлагает запрет на скриншоты, запись чата и возможность создать секретный чат с любым собеседником», — сообщается в описании мессенджера.

Среди других особенностей сервиса — встроенный искусственный интеллект Grok, режим исчезающих сообщений и отсутствие рекламы.

Ранее Life.ru писал, что российские пользователи активно ищут альтернативы мессенджеру Telegram на фоне проблем с его работой. В первом квартале 2026 года спрос на другие платформы для общения вырос на 50%. Значительный рост аудитории показали азиатские мессенджеры: турецкий BiP, корейский KakaoTalk и китайский WeChat. Например, аудитория BiP за март увеличилась на 105%. При этом запуск XChat от Илона Маска был анонсирован на 17 апреля 2026 года. Новый мессенджер обещал такие функции, как регистрация через аккаунт X без номера телефона и сквозное шифрование.