24 апреля, 22:02

«Послать так, чтобы человек предвкушал путешествие»: Лавров анекдотом ответил на вопрос о сути дипломатии

Лавров рассказал анекдот об армянском радио, объясняя суть дипломатии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России» поделился своим видением дипломатического искусства, прибегнув к юмору. Отвечая на вопрос о том, в чём сегодня заключается мастерство дипломатии, он вспомнил популярную серию анекдотов про армянское радио.

«Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии. Ничего необычного здесь нет», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что главная задача дипломатии — защищать национальные интересы страны, при этом уважая интересы достойных и порядочных партнёров.

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к переговорам по Ормузскому проливу

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сегодня у России больше союзников, чем просто армия и флот. В их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Также министр подчеркнул важность уроков, извлеченных из российской истории: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
