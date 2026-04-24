Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к переговорам по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые направления развития двусторонних связей. Основное внимание уделили расширению гуманитарных обменов и контактов между гражданами. Министры отметили, что в скором времени вступит в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ.

Собеседники также обсудили ряд международных проблем, включая обстановку в Ормузском проливе. Они высказали общую позицию о необходимости возобновить переговорный процесс. Цель — достичь долгосрочного и устойчивого урегулирования кризиса с учётом законных интересов всех государств региона.

Кроме того, Лавров и Аль Нахайян согласовали график будущих контактов между внешнеполитическими ведомствами.

