24 апреля, 19:44

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к переговорам по Ормузскому проливу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые направления развития двусторонних связей. Основное внимание уделили расширению гуманитарных обменов и контактов между гражданами. Министры отметили, что в скором времени вступит в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ.

Собеседники также обсудили ряд международных проблем, включая обстановку в Ормузском проливе. Они высказали общую позицию о необходимости возобновить переговорный процесс. Цель — достичь долгосрочного и устойчивого урегулирования кризиса с учётом законных интересов всех государств региона.

«С удовлетворением отмечено предстоящее в ближайшее время вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ», — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Аль Нахайян согласовали график будущих контактов между внешнеполитическими ведомствами.

Лавров: Палестинский вопрос — «мина замедленного действия» для Ближнего Востока

Ранее Сергей Лавров высказался о союзниках страны. Он заявил, что сегодня у России больше союзников, чем просто армия и флот. В их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Также министр подчеркнул важность уроков, извлеченных из российской истории: «На Бога надейся, а сам не плошай».

BannerImage
Антон Голыбин
