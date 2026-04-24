Лавров: Палестинский вопрос — «мина замедленного действия» для Ближнего Востока

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что силовые методы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан могут временно затормозить решение вопроса создания Палестинского государства, но ситуация в конце концов «взорвётся».

«Это может сработать силовыми методами, как мы это наблюдаем в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Это на какое-то время загонит проблему вглубь, но она никуда не денется. Всё равно взорвётся. В очередной раз это будет «мина замедленного действия», — заявил министр в интервью «Общественному телевидению России».