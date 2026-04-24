«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сегодня у России больше союзников, чем просто армия и флот. В их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов.

«Ещё со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это ещё и ВКС (мы не можем их игнорировать). Ещё у нас есть и новые войска БПЛА», — заявил глава МИД в интервью «Общественному телевидению России».

Также министр подчеркнул важность уроков, извлеченных из российской истории: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Лавров ранее также заявил, что страны Запада объявили России открытую войну. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, в период после создания ООН и ОБСЕ, а также после того, как перестал существовать Советский Союз, возможности для спокойного сожительства с западными партнёрами и тем более для совместных усилий казались ему и его коллегам вполне осуществимыми, но сейчас все эти ожидания окончательно канули в Лету.