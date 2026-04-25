В холодильнике петербуржца нашли 78 кг незаконной чёрной икры

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о домашнем аресте в отношении 78-летнего Юрия Доценко, которому вменяется незаконный оборот 78 кг чёрной икры. По итогам заседания суд отказал в изоляции и назначил более мягкую меру — запрет определённых действий, сообщили в объединённой пресс-службе судов СПБ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за операции с особо ценными биоресурсами, занесёнными в Красную книгу России. По данным следствия, Доценко действовал вместе с другим участником «Ж.» и ещё несколькими людьми, личности которых пока не установлены. Речь идёт о поставке икры осетровых, в том числе калуги. Общий вес партии, по версии следствия, составил не менее 78 килограммов.

Икра была доставлена в Санкт-Петербург посредством самолёта. После получения Доценко отвёз её домой и хранил в холодильнике. Мужчину задержали 23 апреля 2026 года и предъявили обвинение. В суде он просил не назначать домашний арест.

Суд учёл, что Доценко ранее не привлекался к уголовной ответственности, получает пенсию, живёт с семьёй и имеет проблемы со здоровьём. Также не нашлось подтверждений, что он может скрыться или помешать расследованию. В итоге суд отказал в домашнем аресте и ограничился запретом определённых действий.

А ранее в Амурской области сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконный оборот драгоценного металла. У мужчины изъяли три слитка общим весом более 4,3 килограмма золота, стоимость которого превышает 54 миллиона рублей. Амурчанин попытался отправить ценный груз через транспортную компанию в другой город с целью последующей продажи. Однако его действия были пресечены сотрудниками ведомства.