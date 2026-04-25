Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что законопроект о признани иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией будет внесён на рассмотрение в ходе следующей сессии парламента, которая начнётся летом. Об этом сообщает издание Jewish Chronicle со ссылкой на интервью с премьером.

Ранее процесс принятия санкций против КСИР тормозился из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных структур террористическими. Кроме того, служба внешней разведки МИ-6 и Министерство иностранных дел Великобритании выражали опасения, что подобные меры могут нарушить дипломатические каналы, на которые полагаются Лондон и его союзники, а также спровоцировать высылку британских дипломатов из Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран затягивает переговоры с США из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военные настаивают на жёсткой позиции: никаких переговоров, пока Америка не снимет блокаду Ормузского пролива. Согласно данным СМИ, иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Оно пришло в понедельник вечером. Белый дом же весь понедельник также ждал сигнала из Тегерана, что иранцы готовы отправить своих представителей на переговоры в Исламабад.