Победивший страх смерти: Подвиг святителя Василия Парийского, бросившего вызов императору

25 апреля православная церковь совершает память святителя Василия, епископа Парийского, исповедника — святого VIII века, который во времена жестоких иконоборческих гонений мужественно защищал почитание святых икон и до конца остался верен Христу. О подвиге исповедника Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Святитель Василий жил в VIII веке в Малой Азии и был избран на епископскую кафедру города Пария за свою добродетельную, богоугодную жизнь. Но главное испытание его жизни наступило, когда византийский император-иконоборец Лев III Исавр (а затем и его преемник Константин V Копроним) начали жестокую борьбу со святыми иконами. Иконоборцы требовал уничтожить иконы, а тех, кто их почитал, предавали пыткам и казням. В 754 году император Константин V созвал собор в Иерии, который осудил иконопочитание как «идолопоклонство». Святителя Василия принуждали подписать это постановление, но он отказался наотрез. Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

За свою твёрдость святитель Василий претерпел многие гонения. Он избегал всякого общения с еретиками, не допускал их в свою епархию. Его лишили кафедры, изгнали, он скитался, терпел голод и лишения, но не сломался.

Исповедник показал, что истинный пастырь не боится ни людей, ни власти, когда речь идёт об истине. Его пример напоминает нам слова Спасителя: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28). Святитель Василий до конца своей жизни был верен православному исповеданию и с миром отошёл ко Господу.

«Иконоборчество — это не только историческое явление. Это искушение, которое возвращается снова и снова в разных обличьях. Сегодня нам говорят: «Зачем вам эти старые иконы? Зачем вам традиция? Это прошлый век». Но святитель Василий учит нас: нельзя предавать веру отцов. Нельзя отказываться от святынь ради угоды времени или страха. Икона — это не просто картинка. Это окно в вечность, образ Бога и святых, напоминание о том, что мы призваны к святости. Отказываясь от икон, мы отказываемся от этой памяти», — считает собеседник Life.ru.

Василию Парийскому молятся об укреплении в вере, особенно в периоды испытаний и сомнений. Ему молятся о мужестве, о защите от ересей и лжеучений, о помощи в гонениях и скорбях, о даровании истинного благочестия — не внешнего, показного, а внутреннего, сердечного.

Как справедливо напоминает Церковь в день его памяти, «одни обряды, без веры, без духа и дел любви, не спасут нас». Истинное почитание икон — это не только внешнее действие, но и внутреннее состояние души. В тропаре святому поётся: «Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, Василие премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице, моли Христа Бога спастися душам нашим». Эти слова напоминают нам, что святитель Василий был не просто епископом, а учителем православия, который просвещал мир.

И сегодня, в 2026 году, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами вере, его пример нам особенно нужен. В этот день хорошо бы прийти в храм, поставить свечу перед иконой святителя Василия, прочитать тропарь и кондак, а если есть возможность — и акафист. В кондаке святому поётся: «Вышняго светом озарився, блаженне, просвещаеши вся, иже любовию чествующия твоё, отче, честное страдание. Василие священнострадальне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас». Пусть святитель Василий Парийский молитвенно предстательствует за нас перед Престолом Божиим, укрепляя нашу веру, просвещая наш разум и согревая наши сердца любовью к Богу и Его святым угодникам. Святителю отче Василие, моли Бога о нас! Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

