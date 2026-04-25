Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 00:09

План «Ковёр» объявили ещё в трёх аэропортах РФ, в двух — сняли

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё три российских аэропорта временно закрыли на приём и выпуск самолётов в ночь на 25 апреля. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

Согласно данным ФАВТ, речь идёт о воздушных гаванях Чебоксар, Краснодара и Ижевска. В агентстве уточняют, что в краснодарском аэропорту ограничения дополняют действующий NOTAM, согласно которому приём регулярных рейсов осуществляется с 09:00 до 23:00.

Одновременно с этим временные ограничения на приём и выпуск самолётов были отменены в воздушных гаванях Саратова и Тамбова. План «Ковёр» в этих аэропортах был объявлен в 21:42.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. По его данным, вечером 24 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги.

Виталий Приходько
