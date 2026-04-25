Не виноватая я: Ответственность за ночные зажоры официально несут «маленькие животные» внутри нас

В 1998 году британский учёный впервые использовал фразу о том, что кишечная микробная экосистема является нашим вторым мозгом. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru о том, как бактерии в кишечнике заставляют нас есть сладкое и в целом управляют нашим пищевым поведением.

Научно доказано: мы едим то, что хочет наша микрофлора. Какова ваша микрофлора в кишечнике, ту пищу вы и будете предпочитать. Если у вас тяга к сладкому — значит, в вашем организме в основном преобладают популяции грибов или, возможно, даже глистов. Они тоже очень любят сладкое. В принципе, срывы именно на сладкое — это, как правило, дают о себе знать глистные и грибковые микроорганизмы. Люди не любят слово «глисты» (хотя они есть у большинства), поэтому воспринимают эту информацию отрицательно, но на самом деле срывы на сладкое дают два вида микрофлоры. Ольга Бурлакова Нутрициолог

По словам эксперта, наша внутренняя микрофлора любит определённые продукты. Если в организме превалирует глистная или грибковая микрофлора, у человека будут срывы на сладкое.

«Как бы он ни пытался себя сдержать, как бы ни хотел взять себя в руки («я больше не буду, к холодильнику не подойду, шоколадку не куплю») — но микрофлора, по сути, как маленькие животные, хочет ту еду, которая нравится ей. Она выделяет специфические вещества, которые действуют на нашу центральную нервную систему, то есть на наш мозг в буквальном смысле, заставляя нас действовать так, как хотят они. И чем больше популяция этой микрофлоры, тем больше мы подвержены срывам», — добавляет специалист.

Мы не понимаем, почему не можем взять себя в руки. Даже если взрослый человек клянётся себе не есть ночью, химические вещества, выделяемые микрофлорой, заставляют нас действовать по её правилам. Поэтому важно знать, какая именно флора преобладает, и делать так, чтобы в организме было больше лакто- и бифидобактерий. Полезная микрофлора выделяет вещества, которые держат аппетит под контролем.

Часто люди думают, что всё дело в том, что они не могут взять себя в руки чисто психологически. Однако причина срывов может быть исключительно в химическом воздействии на мозг человека через выделение специфических веществ нашей внутренней микрофлорой. Именно об этом и сказал Майкл Гершон. Сначала его идею в научном мире встретили скептически.

По словам собеседницы Life.ru, все наши срывы — это конкретный химический процесс, на самом деле не имеющий особого отношения к психологии. И здесь нужно работать не с психологом, а с человеком. Потому что у каждого свой микробиом. Одного вечером срывает на торт, другого — на булочки с маком, третьего — на сникерсы или другие шоколадки. Предпочтения будут разными в зависимости от того, какая микрофлора в кишечнике у вас представлена больше всего, именно условно патогенная.

