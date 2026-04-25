25 апреля, 03:13

Дмитриев назвал условие для международного сотрудничества

Обложка © Life.ru

Международное сотрудничество станет реальностью после победы над «вирусом глобализма». Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном объединении США, России и Китая для противостояния Европе. По мнению главы РФПИ, совместная работа государств станет возможной, когда мир преодолеет глобализм.

«Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма», — написал Дмитриев в соцсети X.

«До встречи через 2 месяца»: Дмитриев жёстко ответил Туску, обрадовавшемуся отсутствию русских в ЕС
«До встречи через 2 месяца»: Дмитриев жёстко ответил Туску, обрадовавшемуся отсутствию русских в ЕС

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются противниками Европы. Французский лидер также сообщил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности. По его словам, опора исключительно на НАТО не обеспечивает полного спектра задач, поэтому Евросоюзу следует развивать собственные оборонные и политические механизмы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
