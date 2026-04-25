Дмитриев назвал условие для международного сотрудничества

Международное сотрудничество станет реальностью после победы над «вирусом глобализма». Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном объединении США, России и Китая для противостояния Европе. По мнению главы РФПИ, совместная работа государств станет возможной, когда мир преодолеет глобализм.

«Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма», — написал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются противниками Европы. Французский лидер также сообщил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности. По его словам, опора исключительно на НАТО не обеспечивает полного спектра задач, поэтому Евросоюзу следует развивать собственные оборонные и политические механизмы.