40 падающих звёзд: Комета Галлея подарит землянам незабываемое шоу в мае

Россияне в ночь на 6 мая смогут будет увидеть до 40 падающих звёзд в час, их ждёт майский звездопад Эта-Аквариды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Этот звёздный поток идёт из созвездия Водолея. Он продолжится с 19 апреля по 28 мая, а самый пик придётся на первые дни мая. Уже с 3 числа можно наблюдать 30 и больше метеоров в час.

«Пик активности потока произойдёт в ночь 6 мая 2026 года, ожидается до 40 метеоров в час. Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток», — отметили астрономы.

Своим появлением метеоры обязаны пылевому следу, оставленному легендарной кометой Галлея.

Раньше на Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего балла — X2.5. Взрыв сопровождался большим выбросом плазмы, который хорошо видно на снимках с космических телескопов. Но центр взрыва находится далеко от середины Солнца — ближе к краю, а плазма движется в сторону. Поэтому скорее всего, это событие никак не повлияет на Землю.