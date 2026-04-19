Загадайте желание: Когда и как лучше всего наблюдать первый весенний звездопад Лириды

Пик метеорного потока Лириды, первого крупного весеннего звездопада, придётся на ночь 22–23 апреля. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Наблюдать падающие звёзды можно будет в обоих полушариях, но жителям Северного повезёт больше. Обычно поток даёт около 18 метеоров в час, хотя иногда бывают всплески до 90.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, что метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через хвосты комет. Частицы сгорают в атмосфере — люди называют это звездопадом и загадывают желания.

Чтобы увидеть Лириды, астроном советует выйти на открытое место за городом после полуночи 23 апреля. Лучше лечь на спину и смотреть в тёмное небо — без фонаря и яркого света телефона.

Глазам нужно 15–20 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Радиант потока находится в созвездии Лиры рядом со звездой Вегой. Скорость метеоров достигает 49 км/с.

