25 апреля, 06:58

«Эффект забальзамированного трупа»: Лёгкие вейперов могут схлопнуться

Врач Кулова: У курильщиков электронных сигарет могут схлопнуться лёгкие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B..Robinson

Регулярное курение вейпов может привести к серьёзным и необратимым изменениям в лёгких, предупредила врач-аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова. По её словам, из-за воздействия токсичных веществ, содержащихся в электронных испарителях, лёгочная ткань теряет воздушность, а органы дыхания фактически перестают выполнять свои функции.

При таком состоянии лёгкие могут схлопнуться. Они заполняются жидкостью, которая становится похожа на клей и практически не поддаётся удалению. Основные симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу, — это кашель и одышка, особенно при физических нагрузках, а также появление крови в мокроте, боль при вдохе, тошнота и изменение цвета лица.

Причиной патологических изменений является диацетил — токсичное вещество, содержащееся в курительных смесях. Оно вызывает рубцевание дыхательных путей и поражает нижние отделы лёгких, постепенно приводя к потере их функциональности.

«Эффект получается как при бальзамировании трупов: лёгкое потихоньку теряет свою функциональность. <...> Сейчас это настоящий бич нашей страны, особенно среди подростков, и уже зафиксированы летальные случаи», — отметила эксперт в беседе с «Абзацем».

Напомним, в России врачи всё чаще выявляют «попкорновую болезнь» у любителей вейпов. Тяжёлое поражение лёгких может развиться уже через несколько недель парения.

Борис Эльфанд
