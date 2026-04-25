«Эффект забальзамированного трупа»: Лёгкие вейперов могут схлопнуться

Регулярное курение вейпов может привести к серьёзным и необратимым изменениям в лёгких, предупредила врач-аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова. По её словам, из-за воздействия токсичных веществ, содержащихся в электронных испарителях, лёгочная ткань теряет воздушность, а органы дыхания фактически перестают выполнять свои функции.

При таком состоянии лёгкие могут схлопнуться. Они заполняются жидкостью, которая становится похожа на клей и практически не поддаётся удалению. Основные симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу, — это кашель и одышка, особенно при физических нагрузках, а также появление крови в мокроте, боль при вдохе, тошнота и изменение цвета лица.

Причиной патологических изменений является диацетил — токсичное вещество, содержащееся в курительных смесях. Оно вызывает рубцевание дыхательных путей и поражает нижние отделы лёгких, постепенно приводя к потере их функциональности.

«Эффект получается как при бальзамировании трупов: лёгкое потихоньку теряет свою функциональность. <...> Сейчас это настоящий бич нашей страны, особенно среди подростков, и уже зафиксированы летальные случаи», — отметила эксперт в беседе с «Абзацем».

Напомним, в России врачи всё чаще выявляют «попкорновую болезнь» у любителей вейпов. Тяжёлое поражение лёгких может развиться уже через несколько недель парения.