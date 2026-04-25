25 апреля, 07:11

В аэропортах Екатеринбурга, Перми, Челябинска сняли ограничения из-за БПЛА

Аэропорты Екатеринбурга, Перми, Челябинска вновь приступили к работе в штатном режиме, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. О возобновлении деятельности рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Пермь (Большое Савино), Челябинск (Баландино). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.

Напомним, сегодня, 25 апреля, временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в ряде аэропортов России в районе 06:00 (по московскому времени). Ограничения консулись Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Тобольска. Около 5 утра украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга, есть пострадавшие.

Татьяна Миссуми
