В аэропортах Екатеринбурга, Перми, Челябинска сняли ограничения из-за БПЛА

Аэропорты Екатеринбурга, Перми, Челябинска вновь приступили к работе в штатном режиме, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. О возобновлении деятельности рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Екатеринбург (Кольцово), Пермь (Большое Савино), Челябинск (Баландино). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.