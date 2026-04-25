«О чём мы сейчас говорим»: Останина оценила поиск лекарства от старости

Пока российские учёные трудятся над созданием препарата против старости, миллионы пожилых людей существуют в условиях, которые никак не способствуют желанию жить долго, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Идею разработки средства она поддержала, однако расставила приоритеты несколько иначе.

«Я бы не выделяла отдельно вопрос о поиске препарата, который блокировал бы ген старости. Я бы уже при этой жизни сегодня и сейчас сделала всё, чтобы наши старики хотели жить, могли жить качественно, могли общаться с детьми и внуками», — отметила парламентарий в интервью RTVI.

По её мнению, долголетие без должного качества жизни теряет всякий смысл. Депутат привела личный пример: когда она навещала столетнюю бабушку, которая, несмотря на хорошую память, была прикована к постели, то спросила у пенсионерки, какое у неё есть желание. Ответ был шокирующе откровенным: «умереть бы скорее».

Напомним, российские исследователи намерены создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Активация этого рецептора инициирует процесс старения клетки.