25 апреля, 09:48

Дом у моря, три квартиры и автопарк: На Украине семья экс-военкома богатеет, пока солдаты гибнут

Семья одесского экс-военкома разбогатела на десятки миллионов с начала конфликта

Обложка © Слідство.Інфо

Семья одесского экс-военкома Аркадия Васькевича за время войны разбогатела и прикупила коттедж у моря, три квартиры и шесть автомобилей на 50 млн гривен, хотя их доходы в официальных бумагах довольно низкие. ГБР расследует дело по подозрению в обогащении на схемах для уклоняющихся от призыва, сообщает «Слідство.Інфо».

В расследовании отмечается, что недвижимость и автопарк были приобретены или получены именно после начала боевых действий между РФ и Украиной.

Васькевич подозревается в организации схем для уклонения от мобилизации. Таким образом, люди, которые не хотят на фронт, просто несут деньги к нему «в карман».

В Кривом Роге мобилизованный украинец скончался в ТЦК

Меньше повезло тем, у кого нет денег, чтобы откупиться от жадных военкомов. Ранее Life.ru рассказывал, как в Волынской области сотрудники ТЦК сбросили с крыши мужчину, который пытался от них спрятаться. Им не повезло, что всё это попало на видео.

Владимир Озеров
