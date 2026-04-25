Дом у моря, три квартиры и автопарк: На Украине семья экс-военкома богатеет, пока солдаты гибнут

Семья одесского экс-военкома Аркадия Васькевича за время войны разбогатела и прикупила коттедж у моря, три квартиры и шесть автомобилей на 50 млн гривен, хотя их доходы в официальных бумагах довольно низкие. ГБР расследует дело по подозрению в обогащении на схемах для уклоняющихся от призыва, сообщает «Слідство.Інфо».

В расследовании отмечается, что недвижимость и автопарк были приобретены или получены именно после начала боевых действий между РФ и Украиной.

Васькевич подозревается в организации схем для уклонения от мобилизации. Таким образом, люди, которые не хотят на фронт, просто несут деньги к нему «в карман».

Меньше повезло тем, у кого нет денег, чтобы откупиться от жадных военкомов.