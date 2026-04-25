Самый бесстрашный кот в мире найден в Мексике — он уже 4 месяца ворует еду у тигра

В мксиканском зоопарке Чапультепек уже несколько месяцев происходит забавная история. Там живёт бенгальский тигр, а рядом — обычный рыжий кот, который постоянно ворует еду у большого брата, пишет Santa Monica Observer.

Котик уже четыре месяца пробирается в тигриный вольер, спокойно ест его мясо и уходит целым и невредимым. По записям камер видно, что он появляется там три-четыре раза в неделю. Как именно он попадает внутрь — никто не знает. Он словно по волшебству возникает рядом с миской с сырым мясом, когда тигр уже поел и заснул.

«Разница в размерах поразительна. Тигр весит примерно в 75 раз больше этой кошки, а этот малыш ведёт себя так, будто ему здесь хозяин», — сказал смотритель зоопарка.

Когда тигр впервые увидел возле своей еды маленького наглеца, он скорее удивился, чем рассердился. Большой хищник просто смотрел на воришку, будто не понимая, как тот посмел залезть к нему. По словам сотрудников зоопарка, тигр довольно быстро смирился с нахлебником и теперь продолжает спать, пока кот ворует его обед.

А ещё один котик удивил людей, но уже во время пасхальной службы в Севастополе. Прихожане стояли в очереди, чтобы священник их окропил святой водой, а один «паломник» в виде обычного котика ждать не стал. Священник не возражал, взял и окропил его водой.