25 апреля, 09:53

Бизнесмен попытался через суд вернуть взятку полицейскому в 4,6 млн

Обложка © Life.ru

В Ростове-на-Дону бизнесмен дал взятку в 4,6 миллиона рублей сотруднику ОБЭП, чтобы избавить свой бизнес от постоянных проверок, но правоохранитель обещаний не сдержал, а на полученные деньги купил себе Mercedes е200. Предпрниматель разозлился и потребовал вернуть взятку, но не вышло.

По данным Mash, бизнесмен вышел на полицейского через знакомых и был уверен, что сможет порешать все вопросы через взятку. Но после передачи денег сделано ничего не было. Предприниматель узнал о купленном полицейским авто и обратился в в полицию, чтобы на работника ОБЭП завели дело о мошенничестве. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый даже не имел полномочий решать вопросы, которые пообещал урегулировать за деньги.

Обманщика осудили на три с половиной года колонии общего режима и заставили вернуть средства. Мужчина попытался обжаловать приговор, но вскоре умер. Взятку должны были взыскать с его дочерей, но они добились отмены требований. Сейчас несчастный бизнесмен остался и без денег, и по-прежнему с нерешёнными вопросами по своим делам.

Тимур Иванов отверг новые обвинения во взятках на 1,415 млрд рублей
Ранее Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона и её сына. Оба подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Татьяна Миссуми
