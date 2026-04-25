Бизнесмен попытался через суд вернуть взятку полицейскому в 4,6 млн

В Ростове-на-Дону бизнесмен дал взятку в 4,6 миллиона рублей сотруднику ОБЭП, чтобы избавить свой бизнес от постоянных проверок, но правоохранитель обещаний не сдержал, а на полученные деньги купил себе Mercedes е200. Предпрниматель разозлился и потребовал вернуть взятку, но не вышло.

По данным Mash, бизнесмен вышел на полицейского через знакомых и был уверен, что сможет порешать все вопросы через взятку. Но после передачи денег сделано ничего не было. Предприниматель узнал о купленном полицейским авто и обратился в в полицию, чтобы на работника ОБЭП завели дело о мошенничестве. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый даже не имел полномочий решать вопросы, которые пообещал урегулировать за деньги.

Обманщика осудили на три с половиной года колонии общего режима и заставили вернуть средства. Мужчина попытался обжаловать приговор, но вскоре умер. Взятку должны были взыскать с его дочерей, но они добились отмены требований. Сейчас несчастный бизнесмен остался и без денег, и по-прежнему с нерешёнными вопросами по своим делам.

Ранее Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона и её сына. Оба подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.