25 апреля, 10:06

Соцфонд автоматически продлил 611 тыс. выплат чернобыльцам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kira Necheporchuk

Социальный фонд России в проактивном режиме продлил 611 тысяч выплат гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Беззаявительный формат назначения мер поддержки запустили в 2025 году.

«За это время специалисты установили на новый срок 611 тыс. выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно», — говорится в публикации.

Речь идёт о компенсации за вред здоровью, выплатах на оздоровление, а также о поддержке семей, потерявших кормильца. Кроме того, Соцфонд в автоматическом порядке продлевает дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новая налоговая выплата охватит более 4 млн семей, в которых воспитывается свыше 11 млн детей. Получатели должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в РФ. Родители также обязаны быть налоговыми резидентами и платить НДФЛ за предыдущий год.

Александра Мышляева
