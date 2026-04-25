Польша подняла истребители из-за «активности» дальней авиации России

Вооружённые силы Польши подняли дежурные истребители и самолёт раннего предупреждения на фоне якобы «активности дальней авиации Российской Федерации» на Украине. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были переведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщило оперативное командование родов войск польской армии.

В заявлении ведомства утверждается, что «в связи с активностью дальней авиации» РФ на Украине в воздушном пространстве Польши «начались полёты военной авиации». При этом вскоре командование отчиталось о возвращении истребителей на аэродром базирования.

«Задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы», — говорится в сообщении польских военных.

Нарушений воздушного пространства республики зафиксировано не было. В последнее время подобные сообщения публикуются регулярно, и, как правило, эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее сообщалось, что истребители шести стран НАТО поднимались для перехвата двух российских Ту-22М3 над Балтийским морем, которые сопровождали около десяти Су-30 и Су-35. Для перехвата с авиабазы в Шауляе взлетели французские Rafale, а также самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.