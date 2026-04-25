Посол Франции Николя де Ривьер большой фантазёр, если всерьёз полагает, что украинский конфликт можно урегулировать на основе идей «коалиции желающих». А слова французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы и вовсе являются «автоголом» для репутации страны, заявили в телеграм-канале МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что посол дал искажённую картину двусторонних отношений и украинского кризиса. Ни Франция, ни ЕС не являются участниками переговорного процесса, а все их действия сводятся к запуску параллельных инициатив, которые они хотели бы в форме ультиматума навязать России.

В МИД также подчеркнули, что интервью посла пестрит западными штампами о «российской агрессии» и «жертве» Украине, тогда как Франция участвовала в нормандском процессе лишь для вида, чтобы выиграть время для Киева, который восемь лет убивал жителей Донбасса.

МИД также ответил на слова де Ривьера, который попытался оправдать критику интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова заботой о свободе слова. Там напомнили, что в феврале французские власти заблокировали 35 российских сайтов, а в самой Франции активно внедряют цензуру, деля медиа на «белые», «серые» и «чёрные» в зависимости от их политической благонадёжности.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа активно пытается втянуть Францию в конфликт с Россией. По его словам, реальная угроза исходит именно от сторонников евроинтеграции. Политик призвал распространять информацию о том, что РФ не представляет опасности для французов.