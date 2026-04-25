25 апреля, 12:11

Автор «Седой ночи» с ИИ-Уэстом помогает Украине и изучает предложения из России

Автор песни «Седая ночь» в исполнении нейросети начал получать десятки предложений от российских продюсеров. Он с радостью их рассматривает, хотя несколько лет назад уехал из России из-за СВО и помогает украинским беженцам.

36-летнего автора зовут Август Септемберов (настоящее имя — Дмитрий Степанов) и он родом из Ижевска. Мужчина рассказал Telegram-каналу Mash, что после того, как его ИИ-кавер с рэпером Канье Уэстом взорвал соцсети и попал в топ-100 России, на него посыпались контракты — и от российских, и от зарубежных продюсеров. Отказываться он не стал и сейчас изучает предложения, чтобы зарабатывать. Параллельно он борется за права на трек и обвиняет бывшего директора группы «Ласковый май» Андрея Разина в краже интеллектуальной собственности и незаконном заработке на песне.

Раньше Август работал в туристической компании, увлекался футболом и ставками. С начала боевых действий он живёт во французской Ницце и, как говорят знакомые, начал предоставлять там жильё украинским беженцам. Сам Степанов говорит, что сочувствует людям с Украины, которые покинули свою страну, и не скрывает, что не поддерживает СВО. Возвращаться в Россию он не планирует — говорит, что очень занят.

Август создал, Канье спел, а в итоге деньги у Разина: Создатель ИИ-кавера «Седой ночи» не получил доход от трека
Кстати, у Августа нет музыкального образования, но именно он сделал ИИ-кавер песни «Седая ночь», как будто её поёт Канье Уэст. Этот ролик занял первое место в мировом чарте Shazam. Парень просто решил поэкспериментировать с нейросетями. Он перевёл текст песни, с помощью искусственного интеллекта создал вокал в стиле Канье Уэста и наложил эту аудиодорожку на видео с концерта.

BannerImage
Наталья Афонина
