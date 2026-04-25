Россиянам пообещали голубую Луну в мае

В мае полная Луна будет видна дважды — 1 и 31 числа, рассказали в Московском планетарии. Астрономы объяснили, что второе полнолуние в одном месяце называют «голубой Луной», но это не значит, что Луна действительно станет голубой.

Название пошло от английской поговорки «раз в голубую Луну» — то есть крайне редко, почти никогда. По-русски то же самое означает «после дождичка в четверг», пишет ТАСС.

Второе полнолуние случается из-за того, что промежуток между ними — около 29,5 дней, а это чуть меньше обычного календарного месяца. Вот иногда и появляется «лишнее» полнолуние. Май 2026 года будет особенным. Первое полнолуние называют «цветочным». Оно наступит 1 мая в 20:23 по московскому времени. Второе — 31 мая в 11:45 мск. Его и назовут «голубой Луной».

С точки зрения астрологии, первое полнолуние пройдёт в знаке Скорпиона, второе — в Стрельце. Если говорить по-научному, астрономически: 1 мая Луна будет в созвездии Весов, а 31 мая — на границе Скорпиона и Змееносца. Оба полнолуния будут микролуниями. Это значит, что Луна окажется далеко от Земли — в самой дальней точке своей орбиты. Поэтому её диск будет примерно на 5–5,5% меньше и на 10–10,5% тусклее, чем обычно. А полнолуние 31 мая станет самым маленьким микролунием за весь 2026 год.

Раньше уже сообщалось, что россияне в ночь на 6 мая смогут увидеть до 40 падающих звёзд в час. Это майский звездопад под названием Эта-Аквариды. Поток звёзд идёт из созвездия Водолея. Он продолжается с 19 апреля по 28 мая, а самый пик придётся на первые дни мая. Уже с 3 мая можно наблюдать 30 и больше метеоров в час.