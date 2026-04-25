На каспийском острове в Казахстане нашли 37 мёртвых тюленей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lynn Batchelor- Browning
На берегу каспийского острова Кулалы в Казахстане обнаружены 37 туш тюленей. Об этом сообщил экоактивист Данияр Акимжанов по итогам мониторинга с участием учёных и представителей компетентных органов.
«В ходе мониторинга пройдено несколько километров береговой линии острова, в результате чего выявлено 37 туш тюленей. Из них отобраны соответствующие пробы у 7 тюленей», — написал Акимжанов на странице в соцсети.
В начале апреля на побережье Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области республики уже находили 191 погибшего каспийского тюленя — вида, занесённого в Красную книгу Казахстана. Прошлой осенью мёртвые туши тюленей и чаек неоднократно фиксировали как на казахстанском, так и на российском побережье Каспия.
