На каспийском острове в Казахстане нашли 37 мёртвых тюленей

На берегу каспийского острова Кулалы в Казахстане обнаружены 37 туш тюленей. Об этом сообщил экоактивист Данияр Акимжанов по итогам мониторинга с участием учёных и представителей компетентных органов.

«В ходе мониторинга пройдено несколько километров береговой линии острова, в результате чего выявлено 37 туш тюленей. Из них отобраны соответствующие пробы у 7 тюленей», — написал Акимжанов на странице в соцсети.

В начале апреля на побережье Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области республики уже находили 191 погибшего каспийского тюленя — вида, занесённого в Красную книгу Казахстана. Прошлой осенью мёртвые туши тюленей и чаек неоднократно фиксировали как на казахстанском, так и на российском побережье Каспия.

