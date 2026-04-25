McKinsey: Украине нужно более $800 млрд на восстановление

Для восстановления после завершения конфликта Украине потребуется более $800 млрд, но привлечь такие суммы крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.

В отчёте говорится, что инвесторов сдерживают риски разрушения активов, срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределённость регулирования. Даже после завершения боевых действий эти опасения сохранятся, удерживая стоимость заимствований высокой.

В первые пять лет Украине потребуется около $360 млрд из внутренних и внешних источников, чтобы избежать затяжной стагнации. Собственных ресурсов стране не хватает: госбюджет ограничен, бизнес и финансовый рынок не справятся. Украина будет зависеть от внешнего финансирования. Только в первые пять лет Киеву нужно привлечь $120–140 млрд иностранного долга.

Ранее сообщалось, что на уровне Совета ЕС европейские власти утвердили новые меры для поддержки Украины и ужесточения санкций против России. Министры согласовали финансовый пакет помощи Киеву на 2026–2027 годы в размере 90 миллиардов евро.