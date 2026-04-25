Сын Бориса Щербакова ответил на сообщения о его проблемах с сердцем

Сын народного артиста РФ Бориса Щербакова Василий рассказал, что его отец чувствует себя прекрасно, а информация о проблемах с сердцем якобы сильно преувеличена. Так он ответил на вопрос журналиста ТАСС, поинтересовавшегося причинами отмены больших выступлений 76-летнего актёра и слухами о его плохом самочувствии.

«Нет, с ним всё в порядке. Самочувствие хорошее», — подчеркнул Василий, не вдаваясь в детали состояния отца.

Ещё в конце прошлого года сообщалось, что Борис Щербаков отказался от ведения корпоративов, так как испытывает проблемы со здоровьем. Сейчас стало известно, что артист перешёл на короткие выступления и якобы чувствует себя не очень хорошо. Щербаков перенёс операцию на сердце и теперь восстанавливается. Актёр известен публике по фильмам «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву», «Легенда № 17».