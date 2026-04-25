Mash: Борис Щербаков берет 600 тысяч рублей за 15–20 минут выступления

Актёр Борис Щербаков практически отказался от длительных корпоративов и перешёл на короткие выступления из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно Mash.

Актёр перестал активно работать на частных вечерах. Причиной стали сложности с самочувствием после перенесённой операции на сердце. Сообщается, что длительные съёмки и выступления теперь даются ему тяжело — он быстрее устаёт и хуже переносит нагрузку. По этой причине формат ведущего на весь вечер больше не рассматривается, пишут журналисты.

При этом полностью уходить из индустрии артист не стал. Он адаптировал своё участие под более короткий и щадящий режим. Сейчас его приглашения выглядят иначе: он приезжает на событие, выступает с речью или поздравлением и вскоре уезжает. Вся программа занимает около 15–20 минут.

Стоимость такого появления составляет порядка 600 тысяч рублей. Несмотря на сокращённый формат, спрос остаётся высоким. Организаторы отмечают, что личное присутствие актёра добавляет мероприятию статус. Его продолжают регулярно приглашать на юбилеи и дни рождения.

Ранее сообщалось, что информация о якобы серьёзных проблемах со здоровьем Марии Ароновой не подтвердилась. Ситуацию прокомментировал её супруг Евгений Фомин. Он объяснил, что визит в Боткинскую больницу носил плановый характер — актриса проходила обследование и сдавала анализы.