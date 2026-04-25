Атмосферное давление в Москве может упасть до рекорда 1971 года

В ближайшие дни жителей столицы ожидает резкое падение атмосферного давления. Показатели могут обновить многолетние рекорды, продержавшиеся с 1971 года. Об этом в субботу, 25 апреля, предупредил синоптик Михаил Леус.

По прогнозам специалиста, уже в воскресенье барометры покажут 727 миллиметров ртутного столба — это ниже прежнего достижения полувековой давности. В понедельник тенденция сохранится: давление продолжит снижаться и достигнет отметки около 725 миллиметров. Суточный рекорд для этой даты также был установлен в 1971 году, и метеоролог не исключает, что он будет побит.

Синоптик подчеркнул, что столь низкие значения считаются аномальными для конца апреля. Причина нестабильности — влияние циклона, который сейчас оказывает воздействие на столичный регион.

