МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента c дроном

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухаресте Владимира Липаева. Об этом внешнеполитическое ведомство страны сообщило в своих социальных сетях.

«Сегодня в Министерство иностранных дел будет вызван посол РФ», — заявили румынские дипломаты.

Причиной демарша стало падение беспилотного летательного аппарата в ночное время в районе города Галац.

Напомним, румынское Минобороны заявляет, что в городе Галац на юго-востоке страны осколки залетевшего с территории Украины беспилотника повредили пристройку к жилому дому и опору линии электропередачи. Инцидент случился в ночь на субботу, пострадавших нет — ущерб причинён только материальным объектам.