«Фермерский вайб»: Зумеры бросают карьеру в городе ради разведения коз и коров

Молодые россияне в возрасте от 20 до 27 лет всё чаще перебираются из мегаполисов в сельскую местность ради ведения собственного хозяйства. Как выяснил SHOT, новым трендом стали разведение коров, баранов, коз и птицы — особенно в Дагестане, Астраханской области, Чувашии и Ставрополье. Начинающие специалисты признаются: жизнь на природе и тишина им нравятся куда больше шумного темпа больших городов.

34-летний Мурад из Ставрополья ушёл в аграрный бизнес после 12 лет службы в уголовно-исполнительной системе. Мужчина стал фермером в третьем поколении и теперь держит крупный рогатый скот, лошадей и овец, причём мясо не продаёт, а нацелен на развитие сельскохозяйственного туризма в регионе. Он уже приобрёл участок, где планирует разбить сад и построить гостевые домики — чтобы привлечь гостей фермерским вайбом.

22-летний Кирилл из Чувашии определился с призванием ещё в школе, когда собственноручно смастерил первый инкубатор для цыплят и утят. Сейчас будущий зоотехник совмещает учёбу в вузе с разведением коз, кур, кроликов и страусов, а также выращиванием ягод и фруктов.

Отечественный рынок труда ожидают серьёзные перемены: поколение зумеров не стремится работать по классической схеме найма, предпочитая так называемую «подёнщину» (платформенную занятость). По оценке Федерации независимых профсоюзов России, именно молодёжь должна была бы прийти на смену сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста, но её предпочтения смещаются в сторону краткосрочных заработков.