В Туймазах сильный ветер оторвал балкон от жилого дома
В Туймазах сильный ветер сорвал балкон жилого дома. К счастью, в этот момент там никого не было, сообщает Mash Batash.
В Туймазах сильный ветер сорвал балкон жилого дома
Оконные рамы вырвало в многоэтажке 2017 года постройки в микрорайоне Чулпан-2. Местные жители рассказали, что несколько лет назад балкон уже сносило в соседнем здании. В управляющей компании заявили, что ничего не слышали о новом обрушении.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге обрушилась стена детского сада 1930-х годов постройки. Это произошло в Батенинском жилмассиве, а сам объект даже имеет культурную ценность регионального значения.
