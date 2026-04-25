«Короля кашемира» заставили оправдываться за торговлю с Россией

Итальянский модный дом Brunello Cucinelli намерен тщательнее следить за выполнением санкционной политики в отношении России, так как производителя обвинили в обходе ограничений ради торговли с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Совет директоров Brunello Cucinelli нанял юридическую фирму, чтобы оценить риски и провести аудит в компании. Производитель намерен исключить возможные экспортные поставки в РФ. Новые меры коснутся как оптовой, так и розничной продажи. При этом руководство организации отрицает всякое сотрудничество с Россией и уверяет, что чтит санкции.

В России у фирмы есть дочерняя компания ООО «Брунелло Кучинелли Рус», которая продолжает вести в нашей стране торговлю, но её доходы сильно упали. Филиал давно перешёл на онлай-торговлю и доставку товара на дом, чтобы «не светиться» после введения ЕС санкций.

Итальянский дом Brunello Cucinelli был создан в 1978 году бизнесменом Брунелло Кучинелли. Компания выпускает кашемировую одежду, стоимость за самый простой свитер начинается от 990 евро. Сам предприниматель получил в Европе звание «короля кашемира» из-за качественной продукции и её ярких цветов.

