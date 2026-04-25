25 апреля, 13:58

В Коми раскрыли аферу с жилищными сертификатами на 15 млн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В республике Коми раскрыли аферу с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера. Из-за махинаций федеральный бюджет потерял 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору, чтобы обналичить сертификаты по госпрограмме переселения из северных районов.

«Фигуранты реализовали мошенническую схему, а именно неоднократно покупали и продавали одни и те же квартиры разным держателям сертификатов. После проведения сделок, удерживая до 6% денежных средств от размера выданного сертификата, они направляли деньги от реализованных сертификатов их держателям», — рассказали в следственном управлении.

Федеральному бюджету причинён ущерб на сумму более 15 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники планировали похитить ещё около 7 миллионов. Трое подозреваемых задержаны в республике Коми и Московской области. Им предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Супруги из Кемерово отдали мошенникам 73 млн рублей ради «пенсионного пособия»
Супруги из Кемерово отдали мошенникам 73 млн рублей ради «пенсионного пособия»

Ранее Life.ru сообщал, что в Самаре перед судом предстанет группа из семи человек, обвиняемых в крупном мошенничестве. Сообщество вело свою деятельность с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Александра Мышляева
