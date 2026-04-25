В Коми раскрыли аферу с жилищными сертификатами на 15 млн рублей

В республике Коми раскрыли аферу с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера. Из-за махинаций федеральный бюджет потерял 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору, чтобы обналичить сертификаты по госпрограмме переселения из северных районов.

«Фигуранты реализовали мошенническую схему, а именно неоднократно покупали и продавали одни и те же квартиры разным держателям сертификатов. После проведения сделок, удерживая до 6% денежных средств от размера выданного сертификата, они направляли деньги от реализованных сертификатов их держателям», — рассказали в следственном управлении.

Федеральному бюджету причинён ущерб на сумму более 15 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники планировали похитить ещё около 7 миллионов. Трое подозреваемых задержаны в республике Коми и Московской области. Им предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

