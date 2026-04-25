Финансовое положение Финляндии находится в зоне риска из-за роста госдолга

Финские власти заявили о серьёзном ухудшении экономической ситуации и готовят сокращение расходов на ближайшие годы. Оценку текущего положения представила министр финансов Финляндии Риикка Пурра на фоне подготовки бюджета на 2027–2030 годы.

По её словам, отношение государственного долга к ВВП страны вплотную приблизилось к 90%. Нагрузка на экономику усиливается сразу несколькими факторами, включая слабый рост и высокий уровень безработицы. Отдельно отмечается влияние старения населения, которое увеличивает расходы бюджета.

В рамках корректировки финансовой политики правительство объявило о сокращении расходов на социальную сферу и здравоохранение на 240 миллионов евро. Одновременно власти повышают стоимость части медицинских услуг, объясняя это необходимостью перераспределения нагрузки.

«Мы стремились направлять меры на тех, кто способен платить. Также пришлось поднять стоимость посещения медцентров. Окончательные решения принимают округа социального благополучия, но рамки задаёт правительство», — заключила глава финского Минфина.

Ранее сообщалось, что в Финляндии могут пересмотреть заключённые сделки с недвижимостью, приобретённой гражданами России. Ограничения в отношении россиян в сфере покупки жилья вводились постепенно и со временем становились всё жёстче. К 2025 году в стране был установлен полный запрет на приобретение объектов недвижимости гражданами РФ.