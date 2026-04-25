В ЛНР при ночной атаке ВСУ погибли три человека, ещё двое ранены

В результате ночного удара беспилотников по территории ЛНР погибли мирные жители, ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Под удар попало село Солонцы Троицкого округа, где повреждения получили жилые дома. В результате попадания погибли три мирных жителя. Ещё двое человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены за медицинской помощью.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина. Ещё один человек получил тяжёлые ранения и был доставлен в городскую больницу №2, где врачи оказывают ему необходимую помощь.