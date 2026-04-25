Студентка из Красноярска помогла мошенникам обокрасть пенсионеров на 2,1 млн

В Красноярске полицейские задержали студентку, которую, по данным следствия, использовали телефонные мошенники для хищения денег у пожилых людей. Об этом сообщили в МВД по региону.

Видео © Telegram / МВД 24

В Октябрьском районе Красноярска трое пенсионеров стали жертвами одинаковой схемы обмана. Им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств, и убеждали передать деньги «для сохранности» и якобы обязательного декларирования. Пожилые люди, поверив собеседникам, отдавали наличные курьеру, не подозревая о мошенничестве.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали пособницу схемы. Ею оказалась студентка 2006 года рождения. По данным полиции, ранее она сама стала жертвой аналогичного обмана: после звонка с просьбой назвать код из SMS с ней связались лжесотрудники и убедили, что её данные якобы используются мошенниками.

Чтобы «избежать уголовной ответственности», девушке предложили сотрудничество. В результате она выполняла роль курьера и забирала деньги у пенсионеров. Общий ущерб составил около 2,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, следствие продолжается.

