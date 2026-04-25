Захарова удивила фристайлом с мячом на чемпионате по баскетболу в Удмуртии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивила своим умением владеть мячом. Дипломат неожиданно вышла на поле на всероссийском чемпионате по баскетболу спорта в Ижевске и ловко раскрутила мяч на пальце в стиле фристайл.

Мария Захарова раскрутила мяч и удивила поклонников баскетбола. Видео © VK / Федерация баскетбола ДНР

Всё происходило уже после основной игры команд, когда на паркете собрались фристайлеры и стали показывать зрителям свои трюки. Захарова также вышла после финала, чтобы поздравить игроков, и неожиданно приняла участие в шоу с мячом, чем сорвала бурю аплодисментов.

Это был суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» под названием «Матч звёзд», где встретились любители баскетбола, спортсмены и известные деятели. Захарова была участницей одной из команд.

Ранее сообщалось, что глава Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис ушёл из комиссии Международной федерации баскетбола (FIBA) по баскетболу 3×3. Причина — ФИБА решила снова пускать на юношеские турниры спортсменов из России и Белоруссии.