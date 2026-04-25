В Германии почтили память воинов СССР и союзников у монумента на Эльбе

В городе Торгау (федеральная земля Саксония) прошли памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины встречи союзных войск на Эльбе. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

«Состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу, установленному в память о легендарной встрече союзников, а также на советском мемориальном воинском кладбище, где захоронены павшие в боях за освобождение города красноармейцы», — отметили в дипведомстве.

В мероприятии участвовали посол РФ в Германии Сергей Нечаев, временный поверенный посольства Белоруссии, сотрудники российской дипмиссии, Российского дома науки и культуры, а также представители германской общественности и политических партий.

Недалеко от исторического моста установлен гранитный монумент, увенчанный стилизованными флагами СССР и США. На постаменте выгравирована надпись: «Слава победоносной Красной Армии и доблестным войскам наших союзников, одержавшим победу над фашисткой Германией». С другой стороны: «Здесь, на Эльбе, 25 апреля 1945 года войска первого украинского фронта Красной Армии соединились с американскими войсками».

На советском мемориальном кладбище в Торгау покоятся более 400 советских граждан. Среди них — военнопленные, «остарбайтеры» с детьми, а также красноармейцы, павшие в боях за город с 22 по 25 апреля 1945 года или умершие от ран в госпиталях.

