Софья Великая выиграла всероссийский индивидуальный турнир саблисток

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая стала победительницей чемпионата России в индивидуальном турнире саблисток. Соревнования проходят в Казани.

В финале 40-летняя спортсменка разгромила Анастасию Шорохову со счётом 15:6. Бронзовые награды завоевали Злата Шапошникова и Яна Егорян.

За свою карьеру Великая дважды выигрывала золото Олимпийских игр в командном турнире и трижды становилась серебряным призёром в личном зачёте. Также на её счету восемь титулов чемпионки мира и 14 — чемпионки Европы.

В мужском турнире победу одержал Камиль Ибрагимов, вторым стал Кирилл Шаповалов, бронзу поделили Дмитрий Насонов и Василий Ширшов. Чемпионат России по фехтованию завершится 29 апреля.

Ранее Life.ru рассказывал, что на континентальном первенстве по борьбе в Тиране (столица Албании) в первый медальный день женских соревнований отечественная сборная завоевала две бронзы. Третьими призёрами стали Елизавета Смирнова в весе до 50 кг и Светлана Липатова — в категории до 59 кг.