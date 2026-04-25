25 апреля, 18:10

На Украине заговорили о реальной опасности потерять не только Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Украина рискует потерять не только Донбасс, но и территории в других регионах, однако местные эксперты стараются не говорить об этом публично. Такое заявление в соцсети X сделала бывшая пресс-секретарь киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В дискуссиях эксперты часто обсуждают, должна ли Украина уступить Донбасс, но публично призывать к этому рискованно — это могут расценить как госизмену. При этом мало кто упоминает, что российские войска наступают также в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, и Украина каждый день рискует потерять территории в нескольких регионах.

Мендель подчеркнула, что дискуссия о возможных территориальных уступках в обмен на прекращение огня ведётся в основном в кулуарах. При этом, по её словам, параллельное наступление российских войск сразу на нескольких направлениях создаёт для Киева более серьёзные вызовы, чем просто судьба одного Донбасса.

«У нас нет идей»: Европейцы признались в бессилии в украинском конфликте
Ранее сообщалось, что для восстановления после конфликта Украине потребуется более $800 млрд, но привлечь такие суммы сложно из-за высоких рисков. Инвесторов сдерживают разрушения, политическая нестабильность и неопределённость. В первые пять лет потребуется около $360 млрд, из них $120–140 млрд — иностранный долг.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
