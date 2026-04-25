Украина рискует потерять не только Донбасс, но и территории в других регионах, однако местные эксперты стараются не говорить об этом публично. Такое заявление в соцсети X сделала бывшая пресс-секретарь киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В дискуссиях эксперты часто обсуждают, должна ли Украина уступить Донбасс, но публично призывать к этому рискованно — это могут расценить как госизмену. При этом мало кто упоминает, что российские войска наступают также в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, и Украина каждый день рискует потерять территории в нескольких регионах.

Мендель подчеркнула, что дискуссия о возможных территориальных уступках в обмен на прекращение огня ведётся в основном в кулуарах. При этом, по её словам, параллельное наступление российских войск сразу на нескольких направлениях создаёт для Киева более серьёзные вызовы, чем просто судьба одного Донбасса.

Ранее сообщалось, что для восстановления после конфликта Украине потребуется более $800 млрд, но привлечь такие суммы сложно из-за высоких рисков. Инвесторов сдерживают разрушения, политическая нестабильность и неопределённость. В первые пять лет потребуется около $360 млрд, из них $120–140 млрд — иностранный долг.