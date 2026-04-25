«У нас нет идей»: Европейцы признались в бессилии в украинском конфликте
NYT: В Европе не представляют, как добиться победы Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator
Европейские государства не имеют чёткого понимания, как обеспечить победу киевского режима. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«У нас нет идей для достижения победы Украины», — заявила изданию военный эксперт Клаудия Мейджор.
В публикации также отмечается, что Европа готовится к затяжному сценарию украинского конфликта, не ожидая его скорого завершения.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обсуждение Евросоюзом так называемых «красных линий» в отношениях с Москвой является проявлением определённой формы расизма. По словам министра, такой подход нельзя назвать дипломатией — он демонстрирует пренебрежительное отношение к партнёру.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.