Европейские государства не имеют чёткого понимания, как обеспечить победу киевского режима. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«У нас нет идей для достижения победы Украины», — заявила изданию военный эксперт Клаудия Мейджор.

В публикации также отмечается, что Европа готовится к затяжному сценарию украинского конфликта, не ожидая его скорого завершения.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обсуждение Евросоюзом так называемых «красных линий» в отношениях с Москвой является проявлением определённой формы расизма. По словам министра, такой подход нельзя назвать дипломатией — он демонстрирует пренебрежительное отношение к партнёру.