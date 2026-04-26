Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о войне с Европой. В соцсети X он написал, что услышанное от человека с 50-летним дипломатическим стажем звучит зловеще.

«Зловещие слова от человека с 50-летним дипломатическим опытом. Мы живём в опасные времена», — отметил Боуз.

Ранее Лавров заявил, что Запад объявил России войну, используя киевский режим. По его словам, в сложившихся обстоятельствах Украина выполняет функцию наконечника и бесцеремонно используется западными силами в роли геополитического тарана.