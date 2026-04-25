Христофору заявил, что Каллас испугалась слов Лаврова о войне Запада с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Евродипломатии Кая Каллас испугалась речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об объявлении войны Запада России. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его мнению, именно столь прямое описание ситуации могло задеть европейских политиков и спровоцировать «бессвязный бред» со стороны Каллас, касающийся санкций. Журналист добавил, что в Европе уже не скрывают курс на усиление военной составляющей, хотя официальные представители ЕС продолжают это отрицать.
Ранее Евросоюз официально приступил к разработке 21-го пакета санкций против России. По словам Каи Каллас, «лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций». Она также отметила, что страны ЕС в рамках неформального саммита планируют пересмотреть ряд прежних «красных линий». Сергей Лавров прокомментировал заявление Каллас, отметив, что Евросоюз, говоря о «красных линиях» в диалоге с Москвой, проявляет определённую форму расизма.
