Глава Евродипломатии Кая Каллас испугалась речи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об объявлении войны Запада России. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его мнению, именно столь прямое описание ситуации могло задеть европейских политиков и спровоцировать «бессвязный бред» со стороны Каллас, касающийся санкций. Журналист добавил, что в Европе уже не скрывают курс на усиление военной составляющей, хотя официальные представители ЕС продолжают это отрицать.