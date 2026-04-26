Старость в долгах: Большинство граждан ФРГ не надеются на пенсию от государства

Подавляющее большинство немцев не рассчитывают на достойную пенсию. Результаты опроса института Civey, оказавшиеся в распоряжении Bild, рисуют тревожную картину.

Более 80% респондентов убеждены, что будущих выплат не хватит для поддержания текущего уровня жизни. Только 11% в той или иной степени уверены в обратном. Ещё 7% затруднились с ответом.

Но это ещё не всё. Больше половины граждан ФРГ (54%) заявили, что у них нет финансовых возможностей для создания личных пенсионных накоплений. Только 30% дали противоположный ответ. 16% не определились.

Опрос проводился с 24 марта по 8 апреля. В нём приняли участие 2,5 тысячи человек.

