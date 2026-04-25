Депутата Госдумы Виталия Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года». В адрес парламентария нецензурно высказался один из зрителей.

Инцидент произошёл, когда Милонова пригласили на сцену. Он начал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике. В этот момент кто-то из зрителей громко послал парламентария.

Милонов прервал выступление и покинул сцену. Депутат пока не прокомментировал произошедшее.

Ранее Life.ru рассказывал, что Милонов провёл рейд по нелегальным борделям в центре Санкт-Петербурга. Причиной для визита послужили нарекания жителей района: они сообщали о подозрительной квартире на Площади Восстания, где якобы долгое время действовал притон.