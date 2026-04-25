25 апреля, 20:45

Виталия Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»

Обложка © duma.gov.ru

Обложка © duma.gov.ru

Депутата Госдумы Виталия Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года». В адрес парламентария нецензурно высказался один из зрителей.

Инцидент произошёл, когда Милонова пригласили на сцену. Он начал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике. В этот момент кто-то из зрителей громко послал парламентария.

Милонов прервал выступление и покинул сцену. Депутат пока не прокомментировал произошедшее.

Милонов назвал фриками мужчин, которые не хотят иметь детей
Милонов назвал фриками мужчин, которые не хотят иметь детей

Ранее Life.ru рассказывал, что Милонов провёл рейд по нелегальным борделям в центре Санкт-Петербурга. Причиной для визита послужили нарекания жителей района: они сообщали о подозрительной квартире на Площади Восстания, где якобы долгое время действовал притон.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Общество
