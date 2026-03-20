Милонов назвал фриками мужчин, которые не хотят иметь детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что не знает ни одного мужчины, который не хотел бы иметь детей, за исключением монахов. По его словам, такой мужчина выглядит фриком и ненормальным.

При этом парламентарий отметил, что существуют разные позиции, и есть люди, которые определили для себя статус одиноких. В их убеждения никто не имеет права вмешиваться.

«Но это если убеждения, а если это просто притворь? Если она или он начитались просто всяких либеральных книжек?» — задался вопросом Милонов.