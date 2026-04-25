Посол России назвал инцидент с падением дрона в Румынии украинской провокацией

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны. Причина – падение беспилотника в городе Галац на юго-востоке. Румынская сторона выразила «решительный протест», назвав инцидент «нарушением суверенитета» и «серьёзной эскалацией региональной безопасности».

Липаев в беседе с ТАСС категорически опроверг обвинения румынской стороны.

«Не установлена принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским. Неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонён средствами РЭБ, то ли сбит самолётами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа», – заявил дипломат.

Он также обратил внимание на поспешность уничтожения дрона, что, по его словам, делает невозможной его идентификацию.

«Настораживает поспешность уничтожения якобы российского дрона, что делает невозможной его идентификацию, так как вполне вероятно, что речь идёт об украинской провокации», – продолжил посол.

Липаев также выразил недоумение по поводу заявления главы румынского МИД Оаны Цою о том, что он якобы согласился с российской принадлежностью дрона.

Дипломат подчеркнул, что Румыния, активно участвуя в поставках оружия киевскому режиму, фактически является стороной конфликта и должна осознавать возможные последствия своих действий. При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан отметил, что это первый инцидент, в котором повреждена румынская собственность, и заявил, что страна относится к этому со всей серьёзностью.

Напомним, согласно заявлению Министерства обороны Румынии, в городе Галац на юго-востоке страны обломки беспилотника, залетевшего с территории Украины, повредили хозяйственную пристройку к жилому дому и опору ЛЭП. В результате ЧП никто не пострадал.