В Британии открестились от слухов о перехвате дрона у границ Румынии
Sky News: Истребители Британии не уничтожали беспилотник в Румынии
Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis / АР
Британские истребители Typhoon, которые базируются в Румынии, не уничтожали беспилотник, осколки которого упали в районе Галац в ночь на 25 апреля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, комментируя информацию о том, что вблизи с местом ЧП были британские самолёты.
«Самолёты Королевских ВВС не сбивали их (беспилотники. — Прим. Life.ru) и не залетали в воздушное пространство Украины», — отмечает телеканал.
Напомним, румынское Минобороны заявляет, что в городе Галац на юго-востоке страны осколки залетевшего с территории Украины беспилотника повредили пристройку к жилому дому и опору линии электропередачи. Инцидент случился в ночь на 25 апреля, пострадавших нет. Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за случившегося. Также в иностранном ведомстве сообщили, что два истребителя ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с авиабазы в Фетештах после обнаружения радарами неопознанных дронов.
