В Британии открестились от слухов о перехвате дрона у границ Румынии

Британские истребители Typhoon, которые базируются в Румынии, не уничтожали беспилотник, осколки которого упали в районе Галац в ночь на 25 апреля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, комментируя информацию о том, что вблизи с местом ЧП были британские самолёты.